Monte Grappa (Vicenza) – Salvata bimba caduta in un pozzo di 15 metri (Di sabato 13 marzo 2021) La piccola era assieme alla famiglia sulla Strada delle Penise: entrati in un tunnel non hanno visto il pozzo e la bambina è precipitata. Intervenuto un elicottero del Suem, Vigili del fuoco e Cnsas. Momenti di paura per una bimba di 4 anni, caduta sabato pomeriggio in un pozzo profondo una quindicina di metri, aperto Leggi su periodicodaily (Di sabato 13 marzo 2021) La piccola era assieme alla famiglia sulla Strada delle Penise: entrati in un tunnel non hanno visto ile la bambina è precipitata. Intervenuto un elicottero del Suem, Vigili del fuoco e Cnsas. Momenti di paura per unadi 4 anni,sabato pomeriggio in unprofondo una quindicina di, aperto

