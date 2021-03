Marco Liorni commosso in diretta: “Non ce l’ha fatta a superare il Covid” (Di sabato 13 marzo 2021) Un altro brutto annuncio per la scomparsa per Covid: l’annuncio in diretta di Marco Liorni durante l’ultima puntata di Italia Sì Un’altra brutta notizia arrivata nella giornata di oggi per un addio per Covid. Il conduttore di Italia Sì, Marco Lioni, ha fatto il suo annuncio durante l’ultima puntata andata in onda oggi. Addio al L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di sabato 13 marzo 2021) Un altro brutto annuncio per la scomparsa per: l’annuncio indidurante l’ultima puntata di Italia Sì Un’altra brutta notizia arrivata nella giornata di oggi per un addio per. Il conduttore di Italia Sì,Lioni, ha fatto il suo annuncio durante l’ultima puntata andata in onda oggi. Addio al L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

infoitinterno : Addio a Raoul Casadei: il cordoglio dei vip, da Simona Ventura a Marco Liorni - nonstop9981 : Addio a Raoul Casadei: il cordoglio dei vip, da Simona Ventura a Marco Liorni - ItaliaRai : Torna 'Italia Sì!' con Marco Liorni per parlare di fatti e problemi della vita quotidiana ??Sabato 13 Marzo in Amer… - _PuntoZip_ : Oggi in TV: Su Rai1 il sabato pomeriggio è con il podio di ItaliaSì! – Con Marco Liorni e i suoi ospiti - CeccarelliL_ : Oggi in TV: Su Rai1 il sabato pomeriggio è con il podio di ItaliaSì! – Con Marco Liorni e i suoi ospiti -