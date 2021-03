Lunedì vertice governo - capigruppo su testo dl sostegni. Ipotesi taglio Imu e Tari per gli immobili rigenerati (Di sabato 13 marzo 2021) Primo confronto sul testo del decreto sostegni. Intanto slitta la dichiarazione precompilata, a disposizione il 10 maggio anziché il 30 aprile Leggi su tg.la7 (Di sabato 13 marzo 2021) Primo confronto suldel decreto. Intanto slitta la dichiarazione precompilata, a disposizione il 10 maggio anziché il 30 aprile

Advertising

messveneto : Cambiano le regole anche in zona gialla e tutta Italia vira verso il lockdown: la situazione regione per regione: D… - LatinaBiz : Comune di Gaeta Si è svolto lunedì 8 marzo un vertice in comune per analizzare le prospettive di sviluppo in termi… - tax_tweet : Martedì nuovo vertice di maggioranza. Lunedì 15 marzo l’intervento nelle commissioni Giustizia di Camera e Senato.… - vincenzamignogn : RT @mariamacina: Martedì nuovo vertice di maggioranza. Lunedì 15 marzo l’intervento nelle commissioni Giustizia di Camera e Senato. Poi la… - apavo75 : RT @mariamacina: Martedì nuovo vertice di maggioranza. Lunedì 15 marzo l’intervento nelle commissioni Giustizia di Camera e Senato. Poi la… -

Ultime Notizie dalla rete : Lunedì vertice Lunedì vertice governo - capigruppo su testo dl sostegni. Ipotesi taglio Imu e Tari per gli immobili rigenerati Primo confronto sul testo del decreto Sostegni. Intanto slitta la dichiarazione precompilata, a disposizione il 10 maggio anziché il 30 aprile

Ultime Notizie Roma del 13 - 03 - 2021 ore 17:10 ...e alla presidente della commissione europea Ursula von der leyen la convocazione di un vertice per ...fare le regioni con l'addizionale IRPEF fino al massimo lo 02 per cento con le chiusure da lunedì 15 ...

Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid Corriere della Sera Primo confronto sul testo del decreto Sostegni. Intanto slitta la dichiarazione precompilata, a disposizione il 10 maggio anziché il 30 aprile...e alla presidente della commissione europea Ursula von der leyen la convocazione di unper ...fare le regioni con l'addizionale IRPEF fino al massimo lo 02 per cento con le chiusure da15 ...