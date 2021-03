LIVE F1, Test Bahrain in DIRETTA: primi giri a Sakhir, comanda Perez con la Red Bull. Prove aerodinamiche per Hamilton (Di sabato 13 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.21: Alonso sulla pista con gomme hard a bordo dell’Alpine. 8.20: Sulla pista anche l’Alfa Romeo di Antonio Giovinazzi, con i citati “rastrelli” per studiare i flussi dei retrotreni. 8.18: Ecco l’immagine di Perez in Red Bull: Mornin’ Checo! @redBullracing‘s new signing has the whole day to get himself acquainted with the RB16B #F1 #F1Testing pic.twitter.com/AauQJbJ4o7 — Formula 1 (@F1) March 13, 2021 8.16: Primo giro e primo tempo per Sergio Perez che con gomme Proto realizza il crono di 1’36?113 con 954 millesimi di vantagggio su Tsunoda e 2?744 su Hamilton. 8.15: Nel frattempo l’AlphaTauri si porta in vetta (gomme hard) con Tsunoda (1’38?002) con 0?855 di vantaggio su Hamilton. Siamo ... Leggi su oasport (Di sabato 13 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.21: Alonso sulla pista con gomme hard a bordo dell’Alpine. 8.20: Sulla pista anche l’Alfa Romeo di Antonio Giovinazzi, con i citati “rastrelli” per studiare i flussi dei retrotreni. 8.18: Ecco l’immagine diin Red: Mornin’ Checo! @redracing‘s new signing has the whole day to get himself acquainted with the RB16B #F1 #F1ing pic.twitter.com/AauQJbJ4o7 — Formula 1 (@F1) March 13, 2021 8.16: Primo giro e primo tempo per Sergioche con gomme Proto realizza il crono di 1’36?113 con 954 millesimi di vantagggio su Tsunoda e 2?744 su. 8.15: Nel frattempo l’AlphaTauri si porta in vetta (gomme hard) con Tsunoda (1’38?002) con 0?855 di vantaggio su. Siamo ...

