"La vita è una e va spesa bene": la confessione di Enrico Ruggeri sul consumo di cocaina nella Milano degli '80

Dopo anni di carriera e di grandi successi (tra musica e tv) è arrivata la confessione di Enrico Ruggeri sul consumo di sostanze stupefacenti. Raccontandosi nel salotto di "Anni 20" di Francesca Parisella, programma in onda su Rai 2, Ruggeri a cuore aperto ha parlato di uno dei capitoli più dolorosi della sua vita.

La Milano degli anni Ottanta

Era nel pieno degli anni Ottanta, quando Enrico Ruggeri si è trovato per la prima volta a contatto con la cocaina. "Ho provato la cocaina da stupido, perché non sapevo come spendere i miei soldi, in ...

