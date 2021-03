Fiamme nel letto, muore donna di 67 anni (Di sabato 13 marzo 2021) Vaiano (Prato), 13 marzo 2021 - Una donna di 64 anni è morta la notte scorsa in seguito all' incendio del letto in cui si trovava nell'abitazione di via Vitali a Vaiano. Richiamati dai vicini, i ... Leggi su lanazione (Di sabato 13 marzo 2021) Vaiano (Prato), 13 marzo 2021 - Unadi 64è morta la notte scorsa in seguito all' incendio delin cui si trovava nell'abitazione di via Vitali a Vaiano. Richiamati dai vicini, i ...

Fiamme nel letto, muore donna di 67 anni Richiamati dai vicini, i soccorritori del 118 hanno subito tentato di spegnere le fiamme, ma ormai per la vittima non c'era più niente da fare . La squadra Vigili del fuoco ha estinto l'incendio ...

In viaggio dalla Calabria alla Sicilia con 35 chili di droga sul camion, arrestati due catanesi A fare la scoperta le fiamme gialle del capoluogo etneo che hanno sequestrato circa 35 chili di ... La droga, pronta per essere immessa nel fiorente mercato siciliano, avrebbe potuto fruttare al ...

Fiamme nel letto, muore donna di 67 anni La Nazione Campionato Europeo RS:X, Mattia Camboni e Giorgia Speciale in Medal da protagonisti RS:X MASCHILE – Mattia Camboni (Fiamme Azzurre) nonostante tre prove odierne meno squillanti del solito (13-7-7) partirà nella Medal dal 3° posto, a 6 punti dal secondo (il fortissimo olandese Kiran ...

Fiamme nel letto, muore donna di 67 anni Vaiano (Prato), 13 marzo 2021 - I vigili del fuoco sono intervenuti, poco prima delle una di questa notte, in via Vitali a Vaiano, per soccorrere una donna rimasta coinvolta dalle fiamme che stavano ...

Richiamati dai vicini, i soccorritori del 118 hanno subito tentato di spegnere le fiamme, ma ormai per la vittima non c'era più niente da fare . La squadra Vigili del fuoco ha estinto l'incendio ... A fare la scoperta le fiamme gialle del capoluogo etneo che hanno sequestrato circa 35 chili di ... La droga, pronta per essere immessa nel fiorente mercato siciliano, avrebbe potuto fruttare al ... RS:X MASCHILE – Mattia Camboni (Fiamme Azzurre) nonostante tre prove odierne meno squillanti del solito (13-7-7) partirà nella Medal dal 3° posto, a 6 punti dal secondo (il fortissimo olandese Kiran ... Vaiano (Prato), 13 marzo 2021 - I vigili del fuoco sono intervenuti, poco prima delle una di questa notte, in via Vitali a Vaiano, per soccorrere una donna rimasta coinvolta dalle fiamme che stavano ...