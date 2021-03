Vaccini per le categoria fragili, Lonardo interroga Draghi e Speranza (Di venerdì 12 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto “Premesso che, il vaccino a diverse categorie professionali “privilegiate” appare estemporaneo e fuori da ogni logica sanitaria, si chiede di conoscere quali provvedimenti voglia mettere in essere il Governo, in modo tale da venir incontro alle categorie a rischio, a tutte le persone estremamente fragili, con gravi disabilità o con certificate condizioni di vulnerabilità fisica. Tenendo conto, infatti, che, pur avendo enunciato il principio, secondo cui, questi ultimi avrebbero dovuto avere la priorità, rispetto a tutte le altre categorie, ad oggi, in Campania, a partire dalla provincia e dalla città di Benevento, mancano i Vaccini adeguati. Si chiede, pertanto, al Governo, di sapere quando arriveranno le dosi e come si vorrà tener conto di questo tipo di prescrizione, che dovrebbe assicurare l’accesso ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 12 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto “Premesso che, il vaccino a diverse categorie professionali “privilegiate” appare estemporaneo e fuori da ogni logica sanitaria, si chiede di conoscere quali provvedimenti voglia mettere in essere il Governo, in modo tale da venir incontro alle categorie a rischio, a tutte le persone estremamente, con gravi disabilità o con certificate condizioni di vulnerabilità fisica. Tenendo conto, infatti, che, pur avendo enunciato il principio, secondo cui, questi ultimi avrebbero dovuto avere la priorità, rispetto a tutte le altre categorie, ad oggi, in Campania, a partire dalla provincia e dalla città di Benevento, mancano iadeguati. Si chiede, pertanto, al Governo, di sapere quando arriveranno le dosi e come si vorrà tener conto di questo tipo di prescrizione, che dovrebbe assicurare l’accesso ...

