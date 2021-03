Ti Spedisco in Convento: cinque ragazze ribelli catapultate tra le Suore Oblate del Bambino Gesù (Foto) (Di venerdì 12 marzo 2021) Ti Spedisco in Convento - Le Suore Il mix tra il “sacro” e il “profano” arriva su Discovery+. Da oggi è disponibile, sulla piattaforma streaming a pagamento, la prima edizione di Ti Spedisco in Convento, docu-reality prodotto da Fremantle, adattamento del format internazionale – visto su Real Time – Bad Habits, Holy Orders. Per un mese, cinque ragazze dal carattere ribelle, molto attive sui social, verranno rinchiuse all’interno di un Convento, in compagnia di altrettante Suore pronte a domare i loro eccessi e a riportarle sulla “retta via”. Il docu-reality partirà da un piccolo inganno: le ragazze saranno inizialmente ignare della prova a cui verranno sottoposte, motivo per cui saranno convinte di partecipare a ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 12 marzo 2021) Tiin- LeIl mix tra il “sacro” e il “profano” arriva su Discovery+. Da oggi è disponibile, sulla piattaforma streaming a pagamento, la prima edizione di Tiin, docu-reality prodotto da Fremantle, adattamento del format internazionale – visto su Real Time – Bad Habits, Holy Orders. Per un mese,dal carattere ribelle, molto attive sui social, verranno rinchiuse all’interno di un, in compagnia di altrettantepronte a domare i loro eccessi e a riportarle sulla “retta via”. Il docu-reality partirà da un piccolo inganno: lesaranno inizialmente ignare della prova a cui verranno sottoposte, motivo per cui saranno convinte di partecipare a ...

