“Sono un cog***ne” Tommaso Zorzi lo dice proprio così | è pentito dopo quello che ha fatto

(Di venerdì 12 marzo 2021) È finalmente accaduto. Un cambiamento radicale per il vincitore del GF Vip 5. Stiamo parlando dell’ineguagliabile, che da poco più i 10 giorni è ritornato alla vita di tutti i giorni e alla sua fittissima attività sui social. Lo abbiamo visto alle prese con alcune sorprese che gli hanno inviato a casa, ma anche con una querela e con l’amore persistente nei confronti di Francesco Oppini. Infatti del figlio di Alba Parietti,non riescea fare a meno. Messaggini e un incontro e il sogno dei loro fan si è potuto avverare. C’è chi, alla soglia del matrimonio di Oppini, spera ancora in un loro flirt che stavolta riesca ad andare un po’ altrove. Ma tant’è. Ad ogni modooggi qualche parolaccia l’ha lanciata, scopriamo insieme ...

Lanostratv

Lanostratv

Tommazo Zorzi pentito di un suo gesto dopo il GF Vip: 'un***' E' tempo di cambiamento per il vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Tommaso Zorzi da quando è tornato alla vita di tutti i giorni continua a essere molto attivo ... Tommaso Zorzi sembra essersi pentito del suo cambio look, infatti nonostante siano passate pochissime ore ha scritto: "Sono un cog***one". GF Vip, Tommaso Zorzi non è soddisfatto del nuovo taglio di c ...