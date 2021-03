Pordenone-Pescara: data, orario, tv e streaming Serie B 2020/2021 (Di venerdì 12 marzo 2021) Pordenone e Pescara si preparano a sfidarsi nel match valevole per la ventottesima giornata di Serie B 2020/2021. La squadra di casa si trova in una situazione di netta difficoltà. Reduce dalla sconfitta per 2:0 contro il Monza, negli ultimi 5 incontri ha totalizzato 4 sconfitte e 1 pareggio, mentre i veneti non vincono dal 9 febbraio contro la Spal e si trovano al diciannovesimo posto con 22 punti. Appuntamento da non perdere sabato 13 marzo alle ore 14. L’evento sarà trasmesso su DAZN, mentre Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 12 marzo 2021)si preparano a sfidarsi nel match valevole per la ventottesima giornata di. La squadra di casa si trova in una situazione di netta difficoltà. Reduce dalla sconfitta per 2:0 contro il Monza, negli ultimi 5 incontri ha totalizzato 4 sconfitte e 1 pareggio, mentre i veneti non vincono dal 9 febbraio contro la Spal e si trovano al diciannovesimo posto con 22 punti. Appuntamento da non perdere sabato 13 marzo alle ore 14. L’evento sarà trasmesso su DAZN, mentre Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale. SportFace.

