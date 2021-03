Pierpaolo svela i messaggi segreti della Gregoraci al GF Vip

Leggi su dilei

(Di venerdì 12 marzo 2021)Pretelli torna a parlare di Elisabettae deiche la showgirl aveva scritto sulle mani durante la sua permanenza nella Casa del GF Vip. Nel corso del reality l’ex moglie di Flavio Briatore e l’ex velino di Striscia la Notizia si erano molto avvicinati, tanto da far sognare l’inizio di una love story. Seaveva confermato più volte di provare una forte attrazione nei confronti di Elisabetta, la showgirl aveva sempre parlato solo di amicizia. Dopo l’uscitadalla Casa, Pretelli ha iniziato una love story con Giulia Salemi che sembra procedere a gonfie vele. In un’intervista rilasciata durante Casa Chi, il modello ha parlato di quanto accaduto nel loft di Cinecittà con la conduttrice. “Io non ho mai detto di ...