Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Letta non

Pd. Enricoha accettato l'invito che da più parti è arrivato ed ha sciolto la riserva di guidare il ... Continua "Iocero l'unanimità, io cerco la verità nei rapporti fra di noi per uscire ...Uncheha mai perdonato quella mossa all'attuale senatore di Rignano e rispetto a cui, nel 2017, dichiarò addirittura di provare "disgusto". Già questo basterebbe quindi a capire che il ...(Agenzia Vista) Roma, 12 marzo 2021 Segreteria Pd, Letta: Non cerco unanimità ma verità tra di noi per uscire da crisi "Un settimana fa non lo avrei immaginato, ma eccomi qui, io ci sono ...(Agenzia Vista) Roma, 12 marzo 2021 Segreteria Pd, Letta scioglie la riserva: "Io ci sono" "Un settimana fa non lo avrei immaginato, ma eccomi qui, io ci sono e annuncio la ...