Patrizia De Blanck perde un dente in tv durante un’ospitata (Di venerdì 12 marzo 2021) Proprio come altri ex gieffini, anche Patrizia De Blanck sarà ospite speciale di Avanti Un Altro. durante l’ultima puntata registrata del programma di Paolo Bonolis, la Contessa ha avuto un piccolo incidente. Mentre stava giocano con il conduttore, la nobildonna romana ha perso un dente, non un provvisorio o una faccetta, ma un dente vero. Ovviamente Bonolis ha trasformato questo inconveniente in una gag che ha fatto sorridere tutti i presenti in studio. “durante la registrazione di “Avanti un altro” con ospiti i concorrente dell’ultimo “GF vip” imprevisto in diretta per la contessa Patrizia De Blanck che proprio durante il suo ingresso, ha perso un dente. Alt. Un dente vero, non ... Leggi su biccy (Di venerdì 12 marzo 2021) Proprio come altri ex gieffini, ancheDesarà ospite speciale di Avanti Un Altro.l’ultima puntata registrata del programma di Paolo Bonolis, la Contessa ha avuto un piccolo inci. Mentre stava giocano con il conduttore, la nobildonna romana ha perso un, non un provvisorio o una faccetta, ma unvero. Ovviamente Bonolis ha trasformato questo inconveniente in una gag che ha fatto sorridere tutti i presenti in studio. “la registrazione di “Avanti un altro” con ospiti i concorrente dell’ultimo “GF vip” imprevisto in diretta per la contessaDeche proprioil suo ingresso, ha perso un. Alt. Unvero, non ...

Advertising

louiscyfere : Paolo Bonolis, Patrizia De Blanck perde un dente ad Avanti un altro: panico in studio, il conduttore reagisce così - StraNotizie : Patrizia De Blanck perde un dente in tv durante un’ospitata - leggoit : Paolo Bonolis, Patrizia De Blanck perde un dente ad Avanti un altro: panico in studio, il conduttore reagisce così - AmoZenga : Scusate ma voi avreste mai immaginato Matilde Brandi e Patrizia De Blanck shippatrici ufficiali #zengavo che ad And… - Novanews242 : RT @Novanews242: Avanti un Altro, Patrizia De Blanck cade un dente Paolo Bonolis reagisce... -