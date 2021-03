Napoli | Hysaj in scadenza | “Contatti col Psg ma con Sarri in panchina potrebbe restare”

(Di venerdì 12 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLe parole dell’agente diMario Giuffredi a Radio Punto Nuovo: “Il discorso diè chiuso. Ci approssimiamo ad andare via a fine stagione, ovviamente Elseid rimane a disposizione del club, ma visto il regolamento che consente nuovi accordi a partire dal 1 gennaio, ci stiamo guardando attorno. PSG? È uno di quei club con cui abbiamo avuto colloqui, ho sentito Leonardo. Niente di concreto, piace. Da qui a mettere in piedi una trattativa seria, ce ne vuole.restase arriva? Io devo fare il mio lavoro e portare avanti i discorsi cominciati da qualche mese. Se dovesse tornarelo scenarioessere differente, se non avremo già concluso”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Giuffredi a Radio Punto Nuovo: "Hysaj? Discorso chiuso, andrà via a fine stagione. Stiamo parlando col PSG, ma niente di concreto" ...Le parole dell'agente di Hysaj Mario Giuffredi a Radio Punto Nuovo: "Il discorso di Hysaj è chiuso. Ci approssimiamo ad andare via a fine stagione, ovviamente Elseid rimane a disposizione del club, ma ...