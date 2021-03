Kate Middleton, la strategia per superare la crisi aperta da Meghan Markle (Di venerdì 12 marzo 2021) Kate Middleton, duramente colpita dalle parole di Meghan Markle che l’ha accusata di aver taciuto sulle famose lacrime versate prima del suo matrimonio, ha adottato una strategia personale per difendersi dagli attacchi che i Sussex hanno rivolto alla Famiglia Reale nell’intervista a Oprah Winfrey. The show must go on, lo show deve andare avanti, cantavano i Queen qualsiasi cosa accada. E Kate, come una Regina, sta proprio mettendo in pratica questo consiglio. Sempre un passo indietro a Sua Maestà, Lady Middleton si lascia guidare dagli insegnamenti di Elisabetta e ottiene sempre un risultato sicuro. Il senso del dovere Regola numero uno: anteporre a tutto il proprio dovere. A poche ore dalla messa in onda dell’intervista dei Sussex, Elisabetta è apparsa in tv per il ... Leggi su dilei (Di venerdì 12 marzo 2021), duramente colpita dalle parole diche l’ha accusata di aver taciuto sulle famose lacrime versate prima del suo matrimonio, ha adottato unapersonale per difendersi dagli attacchi che i Sussex hanno rivolto alla Famiglia Reale nell’intervista a Oprah Winfrey. The show must go on, lo show deve andare avanti, cantavano i Queen qualsiasi cosa accada. E, come una Regina, sta proprio mettendo in pratica questo consiglio. Sempre un passo indietro a Sua Maestà, Ladysi lascia guidare dagli insegnamenti di Elisabetta e ottiene sempre un risultato sicuro. Il senso del dovere Regola numero uno: anteporre a tutto il proprio dovere. A poche ore dalla messa in onda dell’intervista dei Sussex, Elisabetta è apparsa in tv per il ...

Advertising

vogue_italia : Kate celebra la primavera con un look candy pink ?? Clic per i dettagli (il cappotto è Max & Co!) ??… - AlmaAlessandra : RT @vogue_italia: Kate celebra la primavera con un look candy pink ?? Clic per i dettagli (il cappotto è Max & Co!) ?? - GloriaBruno79 : RT @vogue_italia: Kate celebra la primavera con un look candy pink ?? Clic per i dettagli (il cappotto è Max & Co!) ?? - Uujgiid : RT @vogue_italia: Kate celebra la primavera con un look candy pink ?? Clic per i dettagli (il cappotto è Max & Co!) ?? - abmilamalfi : RT @vogue_italia: Kate celebra la primavera con un look candy pink ?? Clic per i dettagli (il cappotto è Max & Co!) ?? -