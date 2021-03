Iss, indice Rt sale a 1,16: numeri in aumento, cresce la preoccupazione (Di venerdì 12 marzo 2021) Secondo quanto emerge dal monitoraggio settimanale dell’Iss-Ministero Salute, l’indice Rt è in risalita. Rispetto a sette giorni fa i numeri hanno fatto registrare un significativo aumento. L’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è salito infatti a 1,16, ampiamente oltre la soglia. Come se non bastasse, altri numeri fanno sì che la preoccupazione cresca esponenzialmente. Il tasso di occupazione in terapia intensiva a livello nazionale, ad esempio, è sopra la soglia critica (31% contro il 26% della scorsa settimana), mentre il numero di persone ricoverato in terapia intensiva è in aumento, così come quello di persone ricoverate in aree mediche. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 12 marzo 2021) Secondo quanto emerge dal monitoraggio settimanale dell’Iss-Ministero Salute, l’Rt è in risalita. Rispetto a sette giorni fa ihanno fatto registrare un significativo. L’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è salito infatti a 1,16, ampiamente oltre la soglia. Come se non bastasse, altrifanno sì che lacresca esponenzialmente. Il tasso di occupazione in terapia intensiva a livello nazionale, ad esempio, è sopra la soglia critica (31% contro il 26% della scorsa settimana), mentre il numero di persone ricoverato in terapia intensiva è in, così come quello di persone ricoverate in aree mediche. SportFace.

Advertising

sole24ore : #Coronavirus, mai così tanti morti dal dopoguerra. In 10 mesi 108mila in più, i dati del rapporto Istat e Iss, ment… - Agenzia_Ansa : FLASH | Iss: bozza, in 10 Regioni/PPAA indice Rt maggiore di 1 #ANSA - fanpage : #Covid19, pressione sugli ospedali e terapie intensive oltre la soglia critica, il monitoraggio ISS non offre dati… - Activnews24 : ?? ISS, l'indice RT in Italia sale a 1,16: epidemia in espansione - infoitsalute : Iss: preoccupazione per la risalita dell'indice Rt in tutta Italia. Oggi il Cdm per nuovo Dl Covid -