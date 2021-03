“Il dpcm non può vietare di uscire di casa”: pm non fa appello e la sentenza diventa definitiva (Di venerdì 12 marzo 2021) Il pm non ha fatto appello e una sentenza, che sembrava destinata a fare scalpore, è diventata definitiva. Si tratta della decisione di proscioglimento emessa dal giudice di Reggio Emilia per due persone che avevano esibito una falsa autocertificazione ai carabinieri che li avevano fermati durante il lockdown. La sentenza è stata emessa dal giudice Dario De Luca del tribunale di Reggio Emilia, che la motiva sostenendo che il dpcm dell’8 marzo di un anno fa è “illegittimo”. I termini per presentare opposizione in appello da parte del pm Iacopo Berardi sono scaduti il 4 febbraio, essendo trascorsi 15 giorni dall’emissione della sentenza, ossìa il 27 gennaio. La vicenda risale al 13 marzo di un anno fa quando un uomo e una donna furono fermati dai ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 12 marzo 2021) Il pm non ha fattoe una, che sembrava destinata a fare scalpore, èta. Si tratta della decisione di proscioglimento emessa dal giudice di Reggio Emilia per due persone che avevano esibito una falsa autocertificazione ai carabinieri che li avevano fermati durante il lockdown. Laè stata emessa dal giudice Dario De Luca del tribunale di Reggio Emilia, che la motiva sostenendo che ildell’8 marzo di un anno fa è “illegittimo”. I termini per presentare opposizione inda parte del pm Iacopo Berardi sono scaduti il 4 febbraio, essendo trascorsi 15 giorni dall’emissione della, ossìa il 27 gennaio. La vicenda risale al 13 marzo di un anno fa quando un uomo e una donna furono fermati dai ...

