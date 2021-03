I tagli medi ideali per le over 60 | come lo «shob» di Carine Roitfeld

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 12 marzo 2021) In una delle foto più recenti postate sul suo profilo Instagram, Carine Roitfeld, 66 anni, ex storica direttrice di Vogue Paris e tra le persone più influenti nel mondo della moda, è un manifesto di coolness. La giornalista ed editrice francese è per le strade di Parigi, in tailleur nero, con indosso quella che lei definisce la sua divisa preferita e porta un taglio di capelli di lunghezza media, sfilato e movimentato, dall’effetto super trendy. Ciuffo anteriore più corto e al vento, capelli dalle ciocche leggermente arruffate, la signora della moda francese sa come tenersi al passo con i tempi e mantenere «il suo peso specifico» da trendsetter. «Perché non è obbligatorio, superati i sessant’anni, tagliare i capelli corti», conferma Salvo Filetti Hair, hair designer e fondatore di Compagnia della Bellezza.