Emily Ratajkowski in Senza veli su Instagram | stavolta è per dare il seno al figlio Sylvester Apollo | nella prima foto assieme

Emily Ratajkowski in topless su Instagram: stavolta è per dare il seno al figlio Sylvester Apollo, nella prima foto assieme (Di venerdì 12 marzo 2021) 27 milioni di follower ed un nome noto ai più. Emily Ratajkowski, nata a Londra da genitori statunitensi e cresciuta in California, non ha necessità di introduzioni. Divenuta celebre nel 2013 (quando aveva 22 anni, la Ratajkowski è classe ’91) per la preSenza nel video della canzone di Robin Thicke (con T.I. e Pharrell) ‘Blurred Lines’, è diventata una icona grazie a Instagram. Ogni sua singola foto, spesso ben poco vestita, supera in like il numero di follower di tanti sedicenti influencer. Incinta del marito Sebastian Bear-McClard, attore statunitense sposato in gran segreto nel 2018 (l’annuncio avvenne – toh – su Instagram, il 23 febbraio di quell’anno), ha postato durante il periodo della gestazione un gran numero di foto col ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 12 marzo 2021) 27 milioni di follower ed un nome noto ai più., nata a Londra da genitori statunitensi e cresciuta in California, non ha necessità di introduzioni. Divenuta celebre nel 2013 (quando aveva 22 anni, laè classe ’91) per la prenel video della canzone di Robin Thicke (con T.I. e Pharrell) ‘Blurred Lines’, è diventata una icona grazie a. Ogni sua singola, spesso ben poco vestita, supera in like il numero di follower di tanti sedicenti influencer. Incinta del marito Sebastian Bear-McClard, attore statunitense sposato in gran segreto nel 2018 (l’annuncio avvenne – toh – su, il 23 febbraio di quell’anno), ha postato durante il periodo della gestazione un gran numero dicol ...

Corriere : Emily Ratajkowski è diventata mamma: è nato Sylvester Apollo Bear - LaStampa : Emily Ratajkowski è diventata mamma, è nato Sylvester Apollo Bear - FQMagazineit : Emily Ratajkowski è diventata mamma: ecco la prima foto con il figlio Sylvester Apollo Bear - xAurorw : ma che ne sapete voi delle ore passate per tagliare il video in cui Thom diceva 'Emily Ratajkowski, ti amo' per est… - NapoliGc : Quanti di voi provano invidia per il bimbo di Emily Ratajkowski quando farà la pappa? ? -