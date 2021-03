Ema Kovac chi è, biografia e curiosità di Madre Natura a Ciao Darwin 8 (Di venerdì 12 marzo 2021) . Ecco tutto quella che c’è da sapere sulla modella craota Ema Kovac, classe 1992, è una modella croata che vive a Milano da qualche anno. Nel corso della sua carriera da modella ha sfilato per brand di prestigio come: Versace, Just Cavalli e Guess. Ha un seguito importante su Instagram, è seguita da quasi 300.000 followers. Non solo passerelle, Ema Kovac, è stata protagonista anche di alcuni programmi televisivi italiani. E’ stata Madre Natura nel programma “Ciao Darwin 8 – Terre Desolate” e ha partecipato anche a “Pechino Express 2020”, in coppia con Dayane Mello, dove ha incontrato il suo attuale fidanzato Gennaro Lillo (ex concorrente del Grande Fratello). I due fanno coppia fissa dopo l’esperienza nel reality di Rai 2 e spesso pubblicano post sui social network ... Leggi su ck12 (Di venerdì 12 marzo 2021) . Ecco tutto quella che c’è da sapere sulla modella craota Ema, classe 1992, è una modella croata che vive a Milano da qualche anno. Nel corso della sua carriera da modella ha sfilato per brand di prestigio come: Versace, Just Cavalli e Guess. Ha un seguito importante su Instagram, è seguita da quasi 300.000 followers. Non solo passerelle, Ema, è stata protagonista anche di alcuni programmi televisivi italiani. E’ statanel programma “8 – Terre Desolate” e ha partecipato anche a “Pechino Express 2020”, in coppia con Dayane Mello, dove ha incontrato il suo attuale fidanzato Gennaro Lillo (ex concorrente del Grande Fratello). I due fanno coppia fissa dopo l’esperienza nel reality di Rai 2 e spesso pubblicano post sui social network ...

