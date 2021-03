Elisabetta Gregoraci | affermazioni inesatte in tv | arriva la sua replica

(Di venerdì 12 marzo 2021) Le ultimefatte sul suo conto non piacciono alla bellissimala quale ha subito deciso dire Dopo le ultime parole espresse dall’ex velino, Pierpaolo Petrelli, la bellissimanon ci sta ed esplode sulle sue pagine social come riporta anche “Gossip e TV”. L’ex gieffino ospite nel talk show Casa L'articolo proviene da Inews.it.

Ultime Notizie dalla rete : Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci non ne può più di essere tirata in ballo da Pierpaolo Pretelli: tramite i social, la showgirl ha risposto perentoria alle insinuazioni dei fan. La loro 'amicizia speciale' è tornata a far parlare. Elisabetta Gregoraci è tornata a scagliarsi contro il suo 'amico speciale' del Grande Fratello Vip, ovvero Pierpaolo Pretelli. A Casa Chi l'ex velino ha infatti sostenuto che la showgirl avrebbe avuto un fidanzato. La replica piccata della showgirl dopo le dichiarazioni di Pierpaolo, che sembra sicuro dell'esistenza di un fidanzato.