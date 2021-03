Covid, Draghi “Necessaria una stretta, ma sosterremo famiglie e imprese” (Di venerdì 12 marzo 2021) “Sono consapevole che le misure di oggi avranno conseguenze sull’istruzione dei figli, sull’economia e sullo stato anche psicologico di noi tutti. Ma a queste misure si accompagna l’azione di governo a sostegno di famiglie e imprese e l’accelerazione della campagna vaccinale”. Lo ha detto il premier Mario Draghi nel corso della visita al centro vaccinale dell’aeroporto di Fiumicino. sat/mrv (fonte video: Presidenza del Consiglio) su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 12 marzo 2021) “Sono consapevole che le misure di oggi avranno conseguenze sull’istruzione dei figli, sull’economia e sullo stato anche psicologico di noi tutti. Ma a queste misure si accompagna l’azione di governo a sostegno die l’accelerazione della campagna vaccinale”. Lo ha detto il premier Marionel corso della visita al centro vaccinale dell’aeroporto di Fiumicino. sat/mrv (fonte video: Presidenza del Consiglio) su Il Corriere della Città.

