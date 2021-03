Caprari vede… viola | con questi numeri Inzaghi può sognare

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 12 marzo 2021) Benevento – E' passato oltre un mese dal suo ultimo gol in serie A. Quel giorno Gianlucanon lasciò scampo ad Audero approfittando di una sua distrazione per beffarlo sul primo palo. La partita con la Sampdoria sarebbe finita 1-1 a causa del gol di Keita, ma sbloccare le marcature mise al riparo i giallorossi da una sconfitta che in quel preciso momento della stagione sarebbe stata oltremodo pesante. La squadra blucerchiata, dopotutto, è una delle due vittime preferite del fantasista romano, che con quel centro fece salire a 4 le realizzazioni personali contro i liguri. Solo con un'altra squadra in carriera aveva già raggiunto un bottino simile, ed è proprio quella che farà tappa al Ciro Vigorito domenica pomeriggio. In sette confronti diretti con i toscani è andato a segno tre volte, media ragguardevole che potrebbe salire proprio ...