Cagliari | Rugani | «Non avrei voluto lasciare il Rennes»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 12 marzo 2021) Daniele, difensore del, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al suo passato calcistico. Le sue parole. Daniele, difensore del, ha rilasciato alcune dichiarazioni a L’Equipe in merito al suo passato calcistico e alle prospettive future con la maglia rossoblù. Le sue parole.– «Bella, giusta e sfortunata. Bella perché ho passato quattro mesi in una bella città e in un bel Paese, mi sono sentito subito a casa. Già, perché è stato un momento della mia carriera in cui ho dovuto prendere una decisione forte, una scelta strana e difficile, mettermi in discussione sportivamente, tecnicamente, mentalmente. Sfortunata, perché avevo subito pochissimi infortuni in carriera e nessuno muscolare, e lì mi sono fatto male nella seconda partita». RICADUTA – «A causa di una ...