Vaccini AstraZeneca, Razza "Serve la massima chiarezza" (Di giovedì 11 marzo 2021) "Ho sentito il ministro Speranza e il governo ha chiesto un controllo ad Aifa ed Ema su tutto. Serve il massimo della chiarezza". A dirlo l'assessore alla Salute della Regione siciliana, Ruggero Razza, in merito al ritiro del lotto del vaccino AstraZeneca avvenuto dopo la segnalazione di alcuni "eventi avversi gravi". mra/fsc/red su Il Corriere della Città.

