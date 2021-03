Uomini e Donne, Gemma Galgani “imita” Charlize Theron: la reazione di Tina Cipollari (Di giovedì 11 marzo 2021) Uomini e Donne trono over: Gemma Galgani ancora protagonista nella puntata di oggi “imitando” Charlize Theron. E sulla frequentazione col cavaliere Cataldo… Nella puntata di oggi, giovedì 11 marzo, Uomini e Donne ha visto ancora una volta protagonista Gemma Galgani, vera e propria superstar del dating show di Maria De Filippi. La dama torinese è Leggi su 2anews (Di giovedì 11 marzo 2021)trono over:ancora protagonista nella puntata di oggi “ndo”. E sulla frequentazione col cavaliere Cataldo… Nella puntata di oggi, giovedì 11 marzo,ha visto ancora una volta protagonista, vera e propria superstar del dating show di Maria De Filippi. La dama torinese è

Advertising

elenabonetti : Voglio mettere in campo una misura che sostenga i costi per le sostituzioni di maternità per le imprese per evitare… - elenabonetti : Sono vicina a Lara Lugli. Pensare che le donne debbano essere costrette a scegliere la doverosa possibilità di real… - matteosalvinimi : Sempre GRAZIE alle donne e agli uomini dell’Arma dei @_Carabinieri_. - baumanstyle : MI PISICOS SHHSJSJSHSHSHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHA #exrosmello #mellos - ipsilonlenia : @DMarichiara Ma figuriamoci se tra tutte le proposte che sta avendo Dayane andra a uomini e donne ?? come se le serv… -