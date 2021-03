Tottenham-D Zagabria 2-0: Kane ipoteca i quarti (Di venerdì 12 marzo 2021) Tottenham-D Zagabria viene decisa da una doppietta sontuosa di Harry Kane. Gli Spurs ipotecano il passaggio ai quarti e si preparano nel migliore dei modi per il derby contro l’Arsenal. Atteggiamento rinunciatario quello dei croati nonostante un buon avvio, ora ribaltare la gara sarà davvero difficile. Quali sono le scelte dei tecnici? Mourinho conferma il 4-2-3-1. Lloris in porta e linea difensiva con Aurier, Dier, Sanchez e Davies. Mediana molto fisica con l’impiego di Sissoko e Ndombele. Sulla trequarti spazio a Lamela, Alli e Son. In avanti c’è l’uragano Kane. Sorpresa negli ospiti per quanto riguarda il modulo. Mamic opta per un 4-4-2, decisamente una formazione più abbottonata rispetto ai classici 4-2-3-1 o 4-3-2-1 visti nella squadra croata. Livakovic tra ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 12 marzo 2021)-Dviene decisa da una doppietta sontuosa di Harry. Gli Spursno il passaggio aie si preparano nel migliore dei modi per il derby contro l’Arsenal. Atteggiamento rinunciatario quello dei croati nonostante un buon avvio, ora ribaltare la gara sarà davvero difficile. Quali sono le scelte dei tecnici? Mourinho conferma il 4-2-3-1. Lloris in porta e linea difensiva con Aurier, Dier, Sanchez e Davies. Mediana molto fisica con l’impiego di Sissoko e Ndombele. Sulla trespazio a Lamela, Alli e Son. In avanti c’è l’uragano. Sorpresa negli ospiti per quanto riguarda il modulo. Mamic opta per un 4-4-2, decisamente una formazione più abbottonata rispetto ai classici 4-2-3-1 o 4-3-2-1 visti nella squadra croata. Livakovic tra ...

Advertising

sportli26181512 : Tottenham-Dinamo Zagabria 2-0: Vittoria per il Tottenham nel match valido per la nona giornata dell'Europa League.… - andreapezzoni87 : Doppia vittoria delle inglesi impegnate nelle gare delle 21! L'Arsenal batte 3-1 l'Olympiacos nel match del Pireo.… - BritishFootball : Serata pressoché perfetta per il Nord di Londra: l’Arsenal vince 1-3 contro l’Olympiacos, ipotecando così il passag… - ibrielimovic : il bello è che pure che fai l'impresa c'è ancora il tottenham, speriamo in una masterclass di jose finitinho con lo zagabria - artedabola : RT @Gazzetta_it: Fischio d’inizio, si parte! Tottenham-Dinamo Zagabria 0-0 in diretta su -