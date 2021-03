Stasera in TV 11 marzo | cosa vedere | Che Dio ci aiuti o Roma-Shakthar Donetsk

Leggi su ck12

(Di giovedì 11 marzo 2021)in TV giovedì 11: Che Dio ci6 su Rai 1, Su Italia 1 Vacanze ai Caraibi, Europa Leaguesu TV8 Eccoverrà trasmessogiovedì 11sulle maggiori reti televisive italiane. Su Rai 1 alle 21.25 appuntamento con l’episodio finale di “Che Dio ci6” in compagnia di: Elena Sofia Ricci, Francesca Chillemi, Diana Del Bufalo, Erasmo Genzini, Olimpia Noviello e Valeria Fabrizi. Today is the day. Iniziamo a prepararci, fisicamente e psicologicamente: il finale di #CheDioCi6 ci aspetta questa sera alle 21:25 su Rai1! pic.twitter.com/MscigeJP5H — Che Dio Ci(@CheDioCi6) March 11, ...