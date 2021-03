Safilo | si allarga la perdita nel 2020 Nessun dividendo

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 11 marzo 2021) (Teleborsa) –, azienda attiva nel mercato dell’occhialeria e quotata sul mercato MTA di Borsa Italiana, ha chiuso ilcon ricavi pari a 780,3 milioni di euro, in calo del 15,2% a cambi costanti e del 16.9% correnti rispetto ai 939 milioni incassati nel 2019. L’EBITDA adjusted è stato di 1 milione (65,4 milioni nel 2019, -98,4%), il risultato netto adjusted negativo per 46,5 milioni di euro (-6 milioni nel 2019). L’indebitamento netto di del gruppo ha raggiunto quota 222,1 milioni di euro, di cui 111,8 per le acquisizioni, contro i 74,8 milioni del 2019. Il CdA “non ha ritenuto opportuno proporre la distribuzione di un“. Tra le note positive dello scorso esercizio c’è la crescita dell’e-commerce. “Nel, il nostro business online è cresciuto esponenzialmente, contribuendo per circa 100 milioni ...