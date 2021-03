Rugani sulla fidanzata Michela Persico | “È felice di fare la mamma a Cagliari”

(Di giovedì 11 marzo 2021) In una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport Danieleha parlato della sua nuova vita al, dove si è trasferito nel mercato di gennaio dopo la breve parentesi al Valencia. “Devo dire che ho portatoe Tommaso (il figlio, ndr) in un bel posto. Ringrazio ile le persone che mi hanno voluto qui – ha detto l’ex difensore della Juve alla “Rosea” -. È una città meravigliosa. Ora abbiamo trovato casa edilain Sardegna“. Poisquadra, passata agli ordini di Semplici da tre partite. “Ho trovato un gruppo valido dal punto di vista tecnico e dei ragazzi alla buona. Alcuni come Cragno, Pavoletti e Cerri già li conoscevo. Siamo un bel po’ di toscani tosti, compreso l’allenatore. ...

... purtroppo per luisua strada c è il Barcellona di Suarez - Neymar - Messi. Il gol di Morata ... In panchina: Neto,, Asamoah, Zaza. Allenatore: Allegri. Ancora il Bayern Monaco, ancora un ...Difesa solida con i giusti interpreti Ceppitelli Godingià comunque collaudata dal ... Ed anche quifascia destra Nandez sembra aver spodestato Zappa rivelazione d'inizio campionato, ...Commenta per primo Daniele Rugani si racconta. In un’intervista a La Gazzetta dello Sport, il difensore del Cagliari ha parlato a 360°, partendo dalla positività al Covid-19 riscontrata lo scorso marz ...Daniele Rugani si sente rinato a Cagliari dopo gli anni di limbo alla ... Alla Gazzetta dello Sport, il centrale ex Empoli apre ad un futuro sull'isola: "Chi pensa che io sia venuto a Cagliari per ...