Roma-Shakhtar Donetsk 3-0 | Castro non ci sta | “Gol di El Shaarawy da annullare | c’era fallo”

(Di venerdì 12 marzo 2021) “Secondo me i momenti sono stati tutti decisivi. Al 73? abbiamo preso il secondo gol. Dopo la seconda rete loro la partita è cambiata, maunsull’azione che porta alla rete di El”. Lo ha detto Luis, allenatore dello, al termine della sconfitta per 3-0 in casa della: “Rimpiango non aver finalizzato le occasioni più importanti avute, potevamo evitare di prendere tutti quei gol. Il risultato è ingiusto la gara è stata equilibrata. Loro difendevano con 5 difensori, dovevamo cercare maggiormente l’ampiezza. Nel primo tempo non abbiamo fatto bene, ma anche lanon ha costruito molte palle gol”. SportFace.