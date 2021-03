Recovery Plan al Sud, Giosy Romano: “Non ripetere errori fondi strutturali” (Di giovedì 11 marzo 2021) (Teleborsa) – Quando si parla di rilancio del Sud, la premessa è sempre :“i soldi vanno spesi bene”. E finora questa frase ha impedito di spenderli”. Così il Presidente del Confederazione Italiana per lo Sviluppo Economico e Presidente di ASI Napoli, Giosy Romano nel sottolineare che il risultato finale è quello “di far precipitare le regioni del Mezzogiorno in un baratro difficile da risalire”. Serve, insomma, un cambio di passo. E in quest’ottica, il Governo Draghi verso il quale, sottolinea Romano, “c’è molta fiducia” è sinonimo di garanzia. Incoraggiante il discorso del Ministro dell’Economia Franco davanti alle Commissione di Camera e Senato. “Confortante – rileva Romano – la conferma nel considerare il rilancio del Sud una priorità del Paese e uno dei punti principali del Recovery ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 11 marzo 2021) (Teleborsa) – Quando si parla di rilancio del Sud, la premessa è sempre :“i soldi vanno spesi bene”. E finora questa frase ha impedito di spenderli”. Così il Presidente del Confederazione Italiana per lo Sviluppo Economico e Presidente di ASI Napoli,nel sottolineare che il risultato finale è quello “di far precipitare le regioni del Mezzogiorno in un baratro difficile da risalire”. Serve, insomma, un cambio di passo. E in quest’ottica, il Governo Draghi verso il quale, sottolinea, “c’è molta fiducia” è sinonimo di garanzia. Incoraggiante il discorso del Ministro dell’Economia Franco davanti alle Commissione di Camera e Senato. “Confortante – rileva– la conferma nel considerare il rilancio del Sud una priorità del Paese e uno dei punti principali del...

