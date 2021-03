**Quirinale: Giulia Muscariello, salva l'amica in un incidente e perde una gamba** (Di giovedì 11 marzo 2021) Roma, 11 mar. (Adnkronos) - Giulia Muscariello, 18 anni, residente a Cava de' Tirreni, in provincia di Salerno, la sera del 31 luglio scorso con la sua amica del cuore Chiara, al termine di una serata tra amici, sta aspettando i genitori, chiacchierando sedute su un muretto. All'improvviso sopraggiunge un'auto, guidata da un coetaneo, visibilmente fuori controllo. Giulia, grazie ai suoi riflessi pronti, accortasi della folle corsa della vettura, spinge Chiara salvandola così dall'impatto. Per Giulia invece le conseguenze del grave incidente sono state molto gravi e si è resa inevitabile l'amputazione di una gamba. È stata ricoverata per due settimane nell'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. Al momento delle dimissioni ha scritto una lettera di ringraziamento ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 11 marzo 2021) Roma, 11 mar. (Adnkronos) -, 18 anni, residente a Cava de' Tirreni, in provincia di Salerno, la sera del 31 luglio scorso con la suadel cuore Chiara, al termine di una serata tra amici, sta aspettando i genitori, chiacchierando sedute su un muretto. All'improvviso sopraggiunge un'auto, guidata da un coetaneo, visibilmente fuori controllo., grazie ai suoi riflessi pronti, accortasi della folle corsa della vettura, spinge Chiarandola così dall'impatto. Perinvece le conseguenze del gravesono state molto gravi e si è resa inevitabile l'amputazione di una gamba. È stata ricoverata per due settimane nell'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. Al momento delle dimissioni ha scritto una lettera di ringraziamento ...

