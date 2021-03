Potenza | compravano la droga con il reddito di cittadinanza

(Di giovedì 11 marzo 2021) Sgominata dai carabinieri una banda dedita al traffico diche riforniva la Basilicata e la Puglia a Palazzo San Gervasio (). La sede “operativa” era in un negozio di famiglia di frutta e verdura. Le sostanze venivano spacciate a persone che si fingevano clienti del negozio: andavano lì per acqusitare frutta e verdura, agli occhi dei clienti normali, ma invece acquistavano anche la; dopo di che pagavano con la carta per ildi. Il negozio ora è posto sotto sequestro, insieme a due abitazioni e a quattro autoveicoli, intestati agli indagati. Le persone arrestate in flagranza di reato a Palazzo San Gervasio sono due coniugi, A.S.di 30 anni e la moglie N.L. di 36: nella loro abitazione rinvenuti anche tre chilogrammi di cocaina, 6,5 chilogrammi di marijuana e ...

la droga da Altamura per poi spacciarla a. Questo è uno degli elementi emersi dall'operazione anti droga della Polizia che questa mattina ha portato a nove arresti, due in carcere e ...... in cui all'alto tasso tecnico si aggiungono unad'impatto e una sapienza compositiva ... ma che poi venivano a complimentarsi,i nostri cd e dimostravano vera passione per quello che ...A Palazzo San Gervasio, in provincia di Potenza, alcune persone compravano cocaina e hashish con le card del Reddito di Cittadinanza. Questo e' ...Operazione coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia della Procura di Potenza: sequestrai circa 10 chilogrammi tra cocaina e marjuana. Giro d'affari di 900mila euro. Alcuni assuntori compravan ...