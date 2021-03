Mandelli (FI) nuovo Vicepresidente della Camera: elezioni con polemica (Di giovedì 11 marzo 2021) Alla Camera Andrea Mandelli è stato votato come nuovo Vicepresidente, ma non sono mancate le polemiche. Forza Italia – Getty ImagesDopo la nomina di Mara Carfagna a Ministra per il sud, c’era bisogno di eleggere una nuova figura come Vicepresidente di Camera. Andrea Mandelli è la persona scelta dalla maggioranza, ma c’è chi avrebbe preferito un altro nome. Il deputato di Forza Italia, tra l’altro, proprio come Mara Carfagna, ha espresso la gioia e incredulità dopo la nomina. Ha ringraziato innanzitutto Silvio Berlusconi, il leader del partito, e poi tutti i colleghi che lo hanno supportato. Mandelli Vicepresidente ma non tutti sono d’accordo Berlusconi (GettyImages)Grazie a ben 248 voti su 471 votanti Andrea ... Leggi su kronic (Di giovedì 11 marzo 2021) AllaAndreaè stato votato come, ma non sono mancate le polemiche. Forza Italia – Getty ImagesDopo la nomina di Mara Carfagna a Ministra per il sud, c’era bisogno di eleggere una nuova figura comedi. Andreaè la persona scelta dalla maggioranza, ma c’è chi avrebbe preferito un altro nome. Il deputato di Forza Italia, tra l’altro, proprio come Mara Carfagna, ha espresso la gioia e incredulità dopo la nomina. Ha ringraziato innanzitutto Silvio Berlusconi, il leader del partito, e poi tutti i colleghi che lo hanno supportato.ma non tutti sono d’accordo Berlusconi (GettyImages)Grazie a ben 248 voti su 471 votanti Andrea ...

