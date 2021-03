Guendalina Tavassi annuncia la fine del suo matrimonio | “Siamo separati in casa”

(Di giovedì 11 marzo 2021)hato ladel suocon Umberto D’Aponte, svelando il motivo per cui si sono detti addio.è uno dei personaggi più amati del web. Non è difficile capirne il motivo visto che fin dal suo ingresso nellapiù spiata d’Italia, avvenuto qualche anno fa, è riuscita a L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

ha ufficializzato la rottura con il marito Umberto D'Aponte . Il loro matrimonio è finito da tempo ma l'ex coppia vive ancora insieme per amore dei figli mantenendo comunque un ...finito il matrimonio trae suo marito Umberto D'Aponte , ad annunciarlo è stata l'ex gieffina attraverso una diretta su Instagram, con la quale ha voluto mettere in chiaro alcune cose che sono successe in ...Matrimonio al capolinea per Guendalina Tavassi. L’opinionista di Barbara d’Urso ha annunciato sui social network la rottura con l’imprenditore napoletano Umberto D’Aponte. I due sono convolati a nozze ...Diana Del Bufalo è nel cast dell'ultima puntata di 'Che Dio ci aiuti', ma avete mai visto i suoi genitori? La coppia è davvero splendida ...