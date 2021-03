Gomez: “Pochi soldi? Parlamento tassi i super ricchi con oltre 50 milioni invece di eliminare cashback e lotteria degli scontrini” (Di giovedì 11 marzo 2021) “Si sottolinea come i soldi per il decreto Sostegno, a favore di partite Iva, imprenditori e lavoratori danneggiati dalla pandemia, siano Pochi nonostante lo scostamento di bilancio. Tutto vero, però in questi giorni sto leggendo che il governo starebbe pensando di eliminare cashback e lotteria degli scontrini. Ma anziché tagliare queste misure, che seppure migliorabili vanno nella giusta direzione, io vorrei che il Parlamento trovi l’accordo su una tassa per i super ricchi che hanno un patrimonio di oltre 50 milioni di euro“. A dirlo, al convegno organizzato alla Camera dal titolo L’equità nell’Italia del futuro. Proposte per un fisco intelligente, è il direttore Peter ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 marzo 2021) “Si sottolinea come iper il decreto Sostegno, a favore di partite Iva, imprenditori e lavoratori danneggiati dalla pandemia, sianononostante lo scostamento di bilancio. Tutto vero, però in questi giorni sto leggendo che il governo starebbe pensando di. Ma anziché tagliare queste misure, che seppure migliorabili vanno nella giusta direzione, io vorrei che iltrovi l’accordo su una tassa per iche hanno un patrimonio di50di euro“. A dirlo, al convegno organizzato alla Camera dal titolo L’equità nell’Italia del futuro. Proposte per un fisco intelligente, è il direttore Peter ...

Gomez: "Pochi soldi? Parlamento tassi i super ricchi con oltre 50 milioni invece di eliminare cashback… Il Fatto Quotidiano Draghi e la "luna di miele" con i mezzi di informazione: parla Peter Gomez Peter Gomez è uno dei più autorevoli giornalisti italiani: autore di decine di scoop è tra i fondatori del Fatto Quotidiano e direttore del Fatto Quotidiano.it sin dalla nascita. Gli chiediamo cosa ne ...

