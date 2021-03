Fake news: i bugiardi non riescono a riconoscerle (Di giovedì 11 marzo 2021) I "raccontaballe" di professione probabilmente pensano di essere immuni alle storie inventate dagli altri, e invece sono i primi a cascarci quando si trovano di fronte un'informazione tanto clamorosa ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 11 marzo 2021) I "raccontaballe" di professione probabilmente pensano di essere immuni alle storie inventate dagli altri, e invece sono i primi a cascarci quando si trovano di fronte un'informazione tanto clamorosa ...

Advertising

lorepregliasco : Ancora una volta vediamo che fake news, clickbaiting irresponsabile e sciatteria, questa volta sui vaccini, non son… - NicolaPorro : ?? Giovani malati sbattuti in prima pagina, la terza giravolta sul piano #vaccini, #Brunetta e i 107 euro agli stata… - SdrodriguezT : @petrogustavo Otra fake news Gustavo? - Mister_Margutti : RT @lorepregliasco: Ancora una volta vediamo che fake news, clickbaiting irresponsabile e sciatteria, questa volta sui vaccini, non sono 'c… - PazzoPerDomani : RT @lorepregliasco: Ancora una volta vediamo che fake news, clickbaiting irresponsabile e sciatteria, questa volta sui vaccini, non sono 'c… -