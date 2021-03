Covid, corsa ai vaccini: numeri straordinari. “Ora proviamo a vincere” (Di giovedì 11 marzo 2021) Il ministro Roberto Speranza ha fatto il punto su come procede la campagna dei vaccini anti Covid. Per i prossimi mesi si aspettano grosse quantità di fiale. Il primo trimestre… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 11 marzo 2021) Il ministro Roberto Speranza ha fatto il punto su come procede la campagna deianti. Per i prossimi mesi si aspettano grosse quantità di fiale. Il primo trimestre… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it.

Advertising

NicolaPorro : È possibile che riporre tutte le speranze nei #vaccini ci abbia lasciati impreparati, dinanzi all'ennesima ondata d… - Trentin0 : LA LOTTA AL COVID - Vaccino per gli over 75, in Trentino sta per scattare la corsa alla prenotazione. In Alto Adige… - vinierm : RT @Unomattina: Continua in Italia la corsa per la vaccinazione anti-Covid. Le dosi somministrate sono quasi 6 milioni a un ritmo di 170.00… - Unomattina : Continua in Italia la corsa per la vaccinazione anti-Covid. Le dosi somministrate sono quasi 6 milioni a un ritmo d… - TgrRai : Continua la corsa del #Covid_19, oltre 22mila i nuovi positivi e 332 i deceduti, aumentano ricoveri anche in terapi… -