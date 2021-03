Call of Duty: Modern Warfare 2 potrebbe arrivare nel 2022 (Di giovedì 11 marzo 2021) Call of Duty: Modern Warfare 2 potrebbe essere lanciato nel 2022, stando a recenti rumor. Call of Duty 2021 non è stato ancora rivelato e non è chiaro quando verrà annunciato per PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e PC. Nonostante ciò, sono iniziate a circolare voci sul Call of Duty del 2022, che sarebbe già in fase di sviluppo e potrebbe essere un remake / reboot di Call of Duty: Modern Warfare 2. Nel 2019, Infinity Ward ha lanciato il reboot di Call of Duty 4: Modern Warfare sotto forma di Call of Duty: ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 11 marzo 2021)ofessere lanciato nel, stando a recenti rumor.of2021 non è stato ancora rivelato e non è chiaro quando verrà annunciato per PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e PC. Nonostante ciò, sono iniziate a circolare voci sulofdel, che sarebbe già in fase di sviluppo eessere un remake / reboot diof2. Nel 2019, Infinity Ward ha lanciato il reboot diof4:sotto forma diof: ...

