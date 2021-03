Viabilità Roma Regione Lazio del 10-03-2021 ore 09 | 45

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 10 marzo 2021) VIABILITA’ DEL 10 MARZOORE 09.35 FEDERICO DI LERNIA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON IL RACCORDO DOVE IN CARREGGIATA INTERNA ABBIAMO CODE TRA NOMENTANA A LA A24 E PIU AVANTI TRA DIRAMAZIONESUD E ARDEATINA IN CARREGGIATA ESTERNA SI STA IN CODA DALLAFIUMICINO E OSTIENSE E TRA VIA PRENESTINA ALLA TIBURTINA SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO. IN DIREZIONE OPPOSTA CODE DA TOR CERVARA AL RACCORDO SULLA CASSIA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA TOMBA DI NERONE E LA STORTA NEI DUE SENSI CODE PER TRAFFICO INTENEOS ANCHE SU VIA SALARIA TRA SETTEBAGNI E MONTEROTONDO SCALO NEI DUE SENSI DI MARCIA PASSIAMO AI CANTIERI. CONTINUANO I LAVORI SULLA-FIUMICINO ...