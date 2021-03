Vaticano e Azerbaigian | insieme per la cultura e per la pace

Leggi su it.insideover

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Ilè l’impero universale per definizione: non v’è continente sul quale non abbia ramificazioni, dove non faccia proseliti e in cui non abbia interessi da promuovere e difendere. Curiosamente, ma non sorprendentemente, la Chiesa cattolica, in quanto potere innatamente ecumenico, ha alle spalle una lunga tradizione di alleanze, sponde e contatti con nazioni non InsideOver.