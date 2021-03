Uomini e donne, Sophie Codegoni lontana da Matteo Ranieri: ecco che succede (Di mercoledì 10 marzo 2021) Dopo aver emozionato i telespettatori scegliendo alla corte di Uomini e donne Matteo Ranieri, per poi ricevere il romantico “sì” del giovane, Sophie Codegoni ha svelato che la relazione avviata con il giovane compagno, lontano dai riflettori, è fatta di alti e bassi. L’occasione della rivelazione è un’intervista che l’ex tronista ha concesso ad un rotocalco di gossip. Nell’intervento, in particolare, la bella Sophie non nasconde di vivere spesso delle discussioni con Matteo, per via della distanza che li divide. Incalzata, poi, su una possibile convivenza in futuro con il giovane, la modella aggiunge che per il momento non intende bruciare le tappe con Matteo. Indiscrezioni che vi snoccioliamo qui di seguito. Uomini e ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 10 marzo 2021) Dopo aver emozionato i telespettatori scegliendo alla corte di, per poi ricevere il romantico “sì” del giovane,ha svelato che la relazione avviata con il giovane compagno, lontano dai riflettori, è fatta di alti e bassi. L’occasione della rivelazione è un’intervista che l’ex tronista ha concesso ad un rotocalco di gossip. Nell’intervento, in particolare, la bellanon nasconde di vivere spesso delle discussioni con, per via della distanza che li divide. Incalzata, poi, su una possibile convivenza in futuro con il giovane, la modella aggiunge che per il momento non intende bruciare le tappe con. Indiscrezioni che vi snoccioliamo qui di seguito.e ...

CardRavasi : Nessuna lotta può concludersi vittoriosamente se le donne non vi partecipano a fianco degli uomini. Al mondo ci son… - elenabonetti : L’85% delle task force a livello internazionale è guidata da uomini, il 98% di chi ha perso il lavoro è donna. L’84… - angelomangiante : Italia. 100.103 morti per Covid. Uomini, donne, non numeri. Un dolore infinito. ?? - misslovegood_ : RT @recyclopsx: notare quali sono i problemi delle donne e quali quelli degli uomini the bar is in hell - Sun93_07 : Di Pier amo la sua gentilezza nei confronti delle donne,la sua educazione, il suo saper proteggere Giulia in un mod… -