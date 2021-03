Tuttosport: Lozano dovrebbe andare in panchina col Milan (Di mercoledì 10 marzo 2021) In vista delle tre sfide che valgono una stagione, con Milan, Juventus e Roma, il Napoli potrebbe ritrovare un elemento fondamentale: Hirving Lozano. A riportarlo è Tuttosport, che spiega come il messicano, avendo concluso gli allenamenti personalizzati, potrebbe rientrare tra i convocati per la gara contro i rossoneri di domenica. Gattuso potrà caricare in questi 4 giorni i muscoli della squadra di nuova energia. Mertens e Osimhen avranno un minutaggio ancora maggiore, così come Manolas che necessita ancora di qualche allenamento per tornare al top. L’altra buona notizia è quella del ritorno di Lozano, fermo dal 13 febbraio (Napoli-Juventus 1-0) per un infortunio muscolare. Il messicano ha completato le terapie ed il lavoro specifico sul campo: contro il Milan dovrebbe essere almeno ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 10 marzo 2021) In vista delle tre sfide che valgono una stagione, con, Juventus e Roma, il Napoli potrebbe ritrovare un elemento fondamentale: Hirving. A riportarlo è, che spiega come il messicano, avendo concluso gli allenamenti personalizzati, potrebbe rientrare tra i convocati per la gara contro i rossoneri di domenica. Gattuso potrà caricare in questi 4 giorni i muscoli della squadra di nuova energia. Mertens e Osimhen avranno un minutaggio ancora maggiore, così come Manolas che necessita ancora di qualche allenamento per tornare al top. L’altra buona notizia è quella del ritorno di, fermo dal 13 febbraio (Napoli-Juventus 1-0) per un infortunio muscolare. Il messicano ha completato le terapie ed il lavoro specifico sul campo: contro ilessere almeno ...

