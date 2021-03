Silk Sonic, «Leave the Door Open» è il primo singolo di Bruno Mars e Anderson.Paak (Di mercoledì 10 marzo 2021) Prepariamoci, arrivano i Silk Sonic. Questo, infatti, è il nome del supergruppo composto da Bruno Mars e Anderson.Paak, che avevano annunciato il progetto e l'uscita del primo singolo. È stato per primo Anderson.Paak, vincitore di tre Grammy – “Best Rap Performance” nel 2019 e "Best R&B album" e "Best R&B Performance" nel 2020 – a dare l’annuncio, pubblicando su Twitter a caratteri cubitali: «Abbiamo fatto un album!!!». https://twitter.com/AndersonPaak/status/1365163300233773058Poco dopo anche Bruno Mars (nove Grammy Awards collezionati tra il 2014 e 2018) ha twittato l’annuncio «Ci siamo chiusi dentro e abbiamo fatto un album. ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 10 marzo 2021) Prepariamoci, arrivano i. Questo, infatti, è il nome del supergruppo composto da, che avevano annunciato il progetto e l'uscita del. È stato per, vincitore di tre Grammy – “Best Rap Performance” nel 2019 e "Best R&B album" e "Best R&B Performance" nel 2020 – a dare l’annuncio, pubblicando su Twitter a caratteri cubitali: «Abbiamo fatto un album!!!». https://twitter.com//status/1365163300233773058Poco dopo anche(nove Grammy Awards collezionati tra il 2014 e 2018) ha twittato l’annuncio «Ci siamo chiusi dentro e abbiamo fatto un album. ...

Advertising

BrunoM_Italia : Che saga! I Silk Sonic fingono di separarsi e concedono, solo per accontentare i Grammy, di riunirsi soltanto per e… - Brandolf11 : RT @ilmanifesto: Un libro per gli 80 anni di Franco D'Andrea. E ancora: Wrongonyou, lastanzadigreta, Silk Sonic (foto), Maistah Aphrica. Lu… - lookingforbm4 : Silk Sonic salvando o grammy desse ano - RyuDSo : Silk Sonic son re totxicos kajsksjsksjs - ilmanifesto : Un libro per gli 80 anni di Franco D'Andrea. E ancora: Wrongonyou, lastanzadigreta, Silk Sonic (foto), Maistah Aphr… -

Ultime Notizie dalla rete : Silk Sonic Bruno Mars e Anderson .Paak (aka Silk Sonic): ascolta il singolo 'Leave The Door Open' Bruno Mars e Anderson . Paak hanno unito le forze in un progetto super! Durante il lockdown i due hanno lavorato a nuova musica e hanno pensato di formare una band chiamata Silk Sonic, nome ispirato al leggendario Bootsy Collins. Venerdì 5 marzo è uscito il loro primo singolo "Leave The Door Open", prodotto da Mars e D'Mile e scritto da Bruno, Anderson, D'Mile e Brody ...

Bruno Mars e Anderson .Paak. "Leave the Door Open" è il primo singolo come Silk Sonic Un tuffo nell'eleganza soul dei '70 Come promesso i Silk Sonic , ovvero Bruno Mars e Anderson . Paak , hanno condiviso il primo singolo dal loro progetto collaborativo. S'intitola Leave the Door Open e come preannunciato , è un tuffo nell'animo più ...

Notti soul con i Silk Sonic Il Manifesto Silk Sonic, «Leave the Door Open» è il primo singolo di Bruno Mars e Anderson.Paak Bruno Mars e Anderson.Paak hanno sfruttato l'isolamento per lavorare all'album del supergruppo Silk Sonic, «benedetto» da Bootsy Collins Prepariamoci, arrivano i Silk Sonic. Questo, infatti, è il nome ...

SILK SONIC: ascolta il primo singolo del super gruppo con Bruno Mars & Anderson. Paak Bruno Mars & Anderson. Paak, vincitori di molteplici GRAMMY Awards, hanno pubblicato come Silk Sonic il loro primo singolo insieme dal titolo “Leave the Door Open” che in un week end ha superato 15 mi ...

Bruno Mars e Anderson . Paak hanno unito le forze in un progetto super! Durante il lockdown i due hanno lavorato a nuova musica e hanno pensato di formare una band chiamata, nome ispirato al leggendario Bootsy Collins. Venerdì 5 marzo è uscito il loro primo singolo "Leave The Door Open", prodotto da Mars e D'Mile e scritto da Bruno, Anderson, D'Mile e Brody ...Un tuffo nell'eleganza soul dei '70 Come promesso i, ovvero Bruno Mars e Anderson . Paak , hanno condiviso il primo singolo dal loro progetto collaborativo. S'intitola Leave the Door Open e come preannunciato , è un tuffo nell'animo più ...Bruno Mars e Anderson.Paak hanno sfruttato l'isolamento per lavorare all'album del supergruppo Silk Sonic, «benedetto» da Bootsy Collins Prepariamoci, arrivano i Silk Sonic. Questo, infatti, è il nome ...Bruno Mars & Anderson. Paak, vincitori di molteplici GRAMMY Awards, hanno pubblicato come Silk Sonic il loro primo singolo insieme dal titolo “Leave the Door Open” che in un week end ha superato 15 mi ...