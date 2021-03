Radio: cresce l’ascolto in casa e cala quello in auto (Di mercoledì 10 marzo 2021) Radio: più ascolti in casa, in tv e sugli smartphone, e meno in auto. L’audience del mezzo cala del 3,4% ItaliaOggi, pagina 21, di Claudio Plazzotta. La Radio si ascolta di più in casa, in tv e sugli smartphone, e un po’ meno in auto, anche per effetto delle limitazioni agli spostamenti causa pandemia. Analizzando i dati di Ter-Tavolo editori Radio nel secondo semestre 2020, e paragonandoli con i dati del 2019, ne esce una fotografia del mezzo Radio con ascolti complessivi nel giorno medio in calo del 3,4%, a quota 33,7 milioni di ascoltatori. Quanto ai device, l’autoRadio rimane di gran lunga quello preferito, con un peso pari al 66,8% che però è in discesa rispetto al quasi 72% del ... Leggi su tvzoom (Di mercoledì 10 marzo 2021): più ascolti in, in tv e sugli smartphone, e meno in. L’audience del mezzodel 3,4% ItaliaOggi, pagina 21, di Claudio Plazzotta. Lasi ascolta di più in, in tv e sugli smartphone, e un po’ meno in, anche per effetto delle limitazioni agli spostamenti causa pandemia. Analizzando i dati di Ter-Tavolo editorinel secondo semestre 2020, e paragonandoli con i dati del 2019, ne esce una fotografia del mezzocon ascolti complessivi nel giorno medio in calo del 3,4%, a quota 33,7 milioni di ascoltatori. Quanto ai device, l’rimane di gran lungapreferito, con un peso pari al 66,8% che però è in discesa rispetto al quasi 72% del ...

