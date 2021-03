Nintendo Switch: in arrivo moltissimi giochi a 99 centesimi (Di mercoledì 10 marzo 2021) L’offerta durerà solo per un periodo limitato, ma sono in arrivo una valanga di giochi per la Nintendo Switch. Il prezzo? 99 centesimi Sull’eShop di Nintendo Switch è in arrivo una vera e propria ondata di giochi scontatissimi. A soli 99 centesimi sarà possibile assicurarsi numerosi titoli interessanti. Seppur non si tratti di produzioni tripla o doppia A, gli amanti dei giochi indie troveranno terreno fertile. Tra i titoli più interessanti di casa Nintendo che rientrano in questa offerta segnaliamo Robonauts, Violett, lo strategico Tactical Minds e Tachyon Project. Da evidenziare anche il frenetico Super Toy Cars e Sky Ride. Oltre a Goetia, poi, nella gigantesca offerta dei 99 ... Leggi su zon (Di mercoledì 10 marzo 2021) L’offerta durerà solo per un periodo limitato, ma sono inuna valanga diper la. Il prezzo? 99Sull’eShop diè inuna vera e propria ondata discontatissimi. A soli 99sarà possibile assicurarsi numerosi titoli interessanti. Seppur non si tratti di produzioni tripla o doppia A, gli amanti deiindie troveranno terreno fertile. Tra i titoli più interessanti di casache rientrano in questa offerta segnaliamo Robonauts, Violett, lo strategico Tactical Minds e Tachyon Project. Da evidenziare anche il frenetico Super Toy Cars e Sky Ride. Oltre a Goetia, poi, nella gigantesca offerta dei 99 ...

