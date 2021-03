LIVE MotoGP, Test Qatar day-3 in DIRETTA: Jack Miller precede Zarco e Pol Espargarò. Valentino Rossi 16° fermo ai box (Di mercoledì 10 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.45 Maverick Vinales continua nella sua maratona. Siamo al giro numero 62 per lo spagnolo, mentre Johann Zarco torna in azione. 17.42 Alex Rins prova il giro veloce: 251 millesimi al T1, 584 al T2, 520 al T3 ma non migliora. Sale Alex Marquez in 13a posizione a 1.104 da Miller. 17.39 In pista rimangono Maverick Vinales e, soprattutto Pol Espargarò che spinge! Record nel T1 per 16 millesimi, quindi 65 millesimi di distacco al T2, di nuovo record al T3 dove Miller non ha fatto la differenza. Lo spagnolo arriva sul traguardo in 1:53.899 ed è secondo a soli 73 millesimi da Miller! 17.36 Fabio Quartararo si lancia nuovamente, ma dopo un ottimo T1, perde sei decimi nel secondo settore. Alex Rins torna in pista. Lo spagnolo, al ... Leggi su oasport (Di mercoledì 10 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.45 Maverick Vinales continua nella sua maratona. Siamo al giro numero 62 per lo spagnolo, mentre Johanntorna in azione. 17.42 Alex Rins prova il giro veloce: 251 millesimi al T1, 584 al T2, 520 al T3 ma non migliora. Sale Alex Marquez in 13a posizione a 1.104 da. 17.39 In pista rimangono Maverick Vinales e, soprattutto Polche spinge! Record nel T1 per 16 millesimi, quindi 65 millesimi di distacco al T2, di nuovo record al T3 dovenon ha fatto la differenza. Lo spagnolo arriva sul traguardo in 1:53.899 ed è secondo a soli 73 millesimi da! 17.36 Fabio Quartararo si lancia nuovamente, ma dopo un ottimo T1, perde sei decimi nel secondo settore. Alex Rins torna in pista. Lo spagnolo, al ...

