La psicologia delle truffe informatiche

(Di giovedì 11 marzo 2021) Perché le persone cliccano su link pericolosi? Per il Cyber security officer di Proofpoint, Andrew Rose, le ragioni principali sono la stanchezza, l’emozione, la fiducia eccessiva negli altri. Ed è importante saperlo perché mentre ci immaginiamo giovanotti incappucciati che guerreggiano con cascate di codice informatico per penetrare le difese di server e pc come nel film Matrix, l’obiettivo principale restano le persone, che, secondo l’analisi di Proofpoint, vengono “attaccate” principalmente via email per fargli attivare il codice malevolo “nascosto” nei … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

IOdonna : Il Doodle di Google celebra il medico Wu Lien-teh, “padre” delle mascherine chirurgiche - odalysio : RT @Focus_it: Perché dimentichiamo la maggior parte delle trame dei libri e dei film - filipposentuti : RT @Focus_it: Perché dimentichiamo la maggior parte delle trame dei libri e dei film - GraziaChirico1 : RT @Focus_it: Perché dimentichiamo la maggior parte delle trame dei libri e dei film - alecavo : RT @Focus_it: Perché dimentichiamo la maggior parte delle trame dei libri e dei film -

Ultime Notizie dalla rete : psicologia delle

Il Manifesto

COURTESY OF GUCCI A cavallo fra web design, scienze comportamentali,e marketing, la ... guarda caso) e sono abituati a formarecomunità sulle piattaforme di virtual gaming che, a ...Una serata dedicata alla comunità educante con gli operatori della Scuola,Associazioni ... Città dellaI parenti degli over 80 in attesa acasa: ci rivolgiamo alla magistratura. Somministrazioni, la Regione accelera: terza in Italia (in percentuale alle dosi disponibili) ...«Lo smarthphone ci ha uniti in un momento delicato e ci ha ingaggiato (per usare un termine d’uso frequente) generando in sua assenza delle sintomatologie simil abbandoniche a cui la psicologia dovrà ...