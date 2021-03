Il GF VIP 5 di Stefania Orlando: dall’amicizia con Zorzi alle delusioni più grandi (Di mercoledì 10 marzo 2021) Lunga e ricca intervista di Stefania Orlando per la rivista Chi questa settimana. La bella finalista del Grande Fratello VIP 5 fa un bilancio di quella che è stata la sua partecipazione al reality di Canale 5, felicissima per il fatto che Alfonso Signorini le abbia dato questa possibilità. Stefania è molto felice anche di aver saputo reggere nel gioco, e mantenere anche una certa lucidità per quasi sei mesi, cosa che non era facilissima. Nella sua intervista per la rivista diretta da Signorini, fa anche una sorta di bilancio su quello che è stato per lei il GF VIP 5. Al primo posto ovviamente la bellissima amicizia con Tommaso Zorzi. Ma le delusioni non sono mancate. Stefania Orlando e il bilancio del suo GF VIP 5 Il rapporto con Tommaso Zorzi ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 10 marzo 2021) Lunga e ricca intervista diper la rivista Chi questa settimana. La bella finalista del Grande Fratello VIP 5 fa un bilancio di quella che è stata la sua partecipazione al reality di Canale 5, felicissima per il fatto che Alfonso Signorini le abbia dato questa possibilità.è molto felice anche di aver saputo reggere nel gioco, e mantenere anche una certa lucidità per quasi sei mesi, cosa che non era facilissima. Nella sua intervista per la rivista diretta da Signorini, fa anche una sorta di bilancio su quello che è stato per lei il GF VIP 5. Al primo posto ovviamente la bellissima amicizia con Tommaso. Ma lenon sono mancate.e il bilancio del suo GF VIP 5 Il rapporto con Tommaso...

Advertising

GiuseppeporroIt : Stefania Orlando parla del suo GF VIP e spiazzano le parole su Maria Teresa Ruta #StefaniaOrlando #viperelle… - vip_erella : RT @lostjnpieces: stefania vuole diventare come chiara ferragni dicono, chissà se può farlo non sapendo chiudere le dirette su ig, non sape… - VicolodelleNews : Intervista a Stefania Orlando: qual è il ricordo più bello vissuto al #GFVip? Chi l’ha delusa più di tutti? Cosa pe… - IsaeChia : #GfVip 5, #StefaniaOrlando svela chi l’ha delusa di più (e cosa pensa delle due coppie nate nel reality) #TzVip… - Cristia53243364 : RT @Cristia53243364: Se fosse vera l'indiscrezione che Maria De Filippi voglia creare il programma Uomini e Donne Vip con la presenza di To… -